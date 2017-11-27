После извержения вулкана 60 тысяч туристов оказались заблокированы на Бали

Почти 60 тысяч туристов не могут покинуть Бали из-за извержения вулкана Агунг, передает Reuters.

Из-за пепла, который выбрасывает вулкан, на сутки закрыт международный аэропорт Ngurah Rai. Было отменено 445 рейсов. Опасная зона вокруг вулкана составляет 8-10 километров. Аэропорт находится в 60 километрах от него.

По данным Ростуризма, на Бали находятся 300 российских туристов. До открытия аэропорта их перевезут паромами на соседние острова. Информация о пострадавших туристах не поступала.

Власти Индонезии повысили до наивысшей степени опасности на острове. До настоящего времени столбы пепла поднимались на высоту до 3,4 км. Он засыпал тонким слоем близлежащие населенные пункты. Власти страны эвакуировали около 100 тысяч человек. Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии заявило, что такая активность вулкана свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения.