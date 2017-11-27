В Москве из хранилища банка похитили 300 млн рублей

В Москве неизвестные похитили из хранилища банка «Европейский стандарт» на улице Солянка 5 млн долларов, передает РБК.

Об инциденте сообщили 24 ноября. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России (мошенничество).

«Деньги были приобретены [банком «Европейский стандарт»] в «Глобэксбанке» за 295 млн рублей. Пропажу обнаружили после открытия банка, каких-либо повреждений в хранилище не было обнаружено», — цитирует источник издание.

По информации РБК, в Москве также участились случаи краж из банковских ячеек. 22 ноября в депозитарии банка ВТБ на Тверской улице случились сразу две кражи. Издание напоминает о еще двух кражах из банковских ячеек в сумме на 57 млн рублей.