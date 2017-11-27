В Москве анонсировали выставку Стерджеса через год после проверки СК

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка «Без смущения 2.0» американского фотографа Джока Стерджеса, сообщается на сайте центра.

Организаторы выставки отмечают, что следствие по обвинению в демонстрации детской порнографии длилось почти год и завершилось недавно.

«Судебные эксперты признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке», — сказано в сообщении.

На выставке представят фотографии семей нудистов из Франции, Северной Калифорнии и Ирландии. Помимо этого, будут показаны публикации СМИ, связанные с прошлогодним конфликтом вокруг экспозиции.

Напомним, в сентябре прошлого года с просьбой закрыть выставку выступили уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина. По их мнению, фотографии Стерджеса — «публичная демонстрация детской порнографии».

Тогда организаторы выставки решили ее закрыть спустя две недели после открытия, потому что группа активистов «Офицеров России» пришла к центру имени братьев Люмьер и заблокировала вход на выставку.

Сам Стерджес заявил, что фотографии «были опубликованы во всем мире, и галереи и музеи по всему миру не увидели в них порнографии». Он добавил, что снимки были сделаны с согласия моделей.