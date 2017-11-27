Игорь Сечин снова не пришел в суд по делу Улюкаева. Он в командировке в Риме

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в четвертый раз не явился в Замоскворецкий суд Москвы на процесс по делу экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Причина та же — командировка. На этот раз в Италии, в Риме.

О чем суд письмом уведомил адвокат Сечина Николай Клен.

На прошлом заседании судья Лариса Семенова в четвертый раз согласилась отправить Сечину повестку. Три предыдущих повестки глава нефтяной компании проигнорировал, сославшись на «плотный график». При этом, как сообщил ранее суду адвокат Сечина, этот график будет только увеличиваться и его доверителя не стоит ждать до конца года. Поэтому Сечин не против оглашения его письменных показаний, данных на стадии следствия.

На прошлой неделе «Би-би-си» со ссылкой на протоколы допроса сообщила, что кроме самого Сечина никто не слышал, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев вымогал деньги. Главу «Роснефти» допрашивали трижды. Первый допрос состоялся 15 ноября, в служебном автомобиле, на утро после задержания Улюкаева.

Во время второго допроса, который прошел в одном из кабинетов «Роснефти», Улюкаев «попросил каким-либо образом отблагодарить» его за положительное решение по приватизации «Башнефти». Третий допрос состоялся 31 мая.

Пресс-секретарь нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев назвал публикацию «вбросом или фабрикацией».

Бывшего министра обвиняют в получении взятки от Сечина в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину.