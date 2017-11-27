Обвиняемого в 60 убийствах Гагиева отказались экстрадировать в Россию из-за аэрофобии

Власти Австрии отменили экстрадицию обвиняемого в 60 убийствах Аслана Гагиева (он же Сергей Морозов), потому что его адвокаты представили справку о редкой форме аэрофобии подзащитного, сообщает «Коммерсант».

По словам адвокатов, болезнь развилась у Гагиева, пока он находился в австрийской тюрьме. Документ был подан участникам экстрадиционного мероприятия, и пока с ним ознакамливались, защита Гагиева обратилась в Высший земельный суд Вены с требованием отменить решение о выдаче.

Адвокаты настаивали, что ФСИН России не сможет гарантировать безопасный переезд Гагиева, а российские СИЗО не соответствуют европейским требованиям. В свою очередь, собеседник «Коммерсанта» из Следственного комитете надеется, что обвиняемый прибудет в Россию в конце декабря или начале января.

Напомним, Гагиева обвиняют в организации убийства владельцев и руководителей банков, мэра Владикавказа Виталия Караева, а также в организации преступного сообщества и убийстве порядка 60 человек.

Гагиев был арестован в Австрии в 2015 году по ордеру Интерпола. Однако обвиняемый был выпущен под залог в 100 тысяч евро и попытался бежать в Болгарии. Власти Болгарии заподозрили его в использовании фальшивого болгарского паспорта.

София отправила запрос на выдачу Гагиева, однако он был отклонен, вместо него удовлетворили аналогичный запрос российской Генпрокуратуры. Ожидалось, что Гагиева привезут в Россию в конце осени.