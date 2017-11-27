Защита Улюкаева попросила вернуть дело в прокуратуру. Суд отказал

Адвокаты экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева попросили сегодня вернуть уголовное дело в отношении их подзащитного обратно в прокуратуру.

Причина — не указано место и время совершения преступления. В разных документах по делу (рапорты ФСБ, заявление Феоктистова и других) местом вымогательства у Сечина взятки указаны то Гоа, то Москва, то место и время вовсе названы «неустановленными». При этом в Гоа и Москве не указаны конкретные места, где произошло вымогательство. Разнятся в обвинении и даты.

«К тому же не указан способ вымогательства взятки», — отмечала адвокат Дареджан Квеидзе.

По словам адвоката, в обвинении часто используются неконкретизированные формулировки. А само обвинительное заключение противоречит оглашенным и в суде данным.

Защита подчеркивала, что в день задержания Улюкаева именно Сечин, а не министр, назначил встречу в офисе «Роснефти».

«В связи с тем, что свидетель Сечин не является, и по всей видимости не явится в связи с "напряженностью его графика", единственное правильное решение — вернуть дело прокурору. Поскольку в деле есть существенный пробел — вообще отсутствует способ вымогательства взятки», — подытожил адвокат Тимофей Гриднев.

Прокуроры охарактеризовали просьбу защиты как «попытку затянуть судебное следствие» и «нежелание» Улюкаева давать показания.

Судья Лариса Семенова, посовещавшись в своей комнате 40 минут, с прокурорами согласилась, постановив — для возврата дела «нет оснований».