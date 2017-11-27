Красноярским школам разослали рекомендации по работе в военное время

Минобразования Красноярского края разослало рекомендации по организации учебного процесса в школах во время мобилизации, военного времени и военного положения. Документ опубликовал блогер Рустем Адагамов.

Методические рекомендации получили руководители муниципальных районов и городских округов, которые и должны были довести информацию до руководителей управления образования.

В пресс-службе министерстве образования Красноярского края подтвердили, что документ подлинный, а работа по подготовке школ к работе в военное время — это плановое мероприятие.

В региональном министерстве добавили, что организовали проверку, чтобы узнать, октуда пошла утечка информации.

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин предупредил крупные предприятия о том, что они должны быть готовы к увеличению объема выпуска военной продукции.

По мнению президента страны, способность экономики к увеличению объемов производства военной техники является одним из важнейших условий военной безопасности России.

МП