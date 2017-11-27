Суд закончил допрос свидетелей по делу Улюкаева и перешел к показаниям обвиняемого. Сечин так и не пришел на заседание

Процесс по делу экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки, перешел в следующую стадию – допрос обвиняемого. После этого последуют прения, последнее слово и приговор. Это значит, что суд, скорее всего, не будет дожидаться главы «Роснефти» Игоря Сечина, который нашел повод четырежды не явиться в зал заседаний, будучи ключевым свидетелем по делу.

«Изменение порядка исследования доказательств в суде возможно. Когда суд переходит к допросу подсудимого, это совершенно не означает, что защита отказалась от предоставления других доказательств, в том числе от показаний свидетелей. Другие доказательства могут быть представлены на более поздней стадии. Это делается для того, чтобы не затягивать судебное разбирательство», — пояснила «Новой газете» адвокат Анна Ставицкая

Улюкаев в ходе своего допроса в Замоскворецком суде Москвы подтвердил, что не признает свою вину в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Не признаю»,— ответил подсудимый на соответствующий вопрос защиты. – «Я категорически отрицаю, что требовал от Сечина какое либо вознаграждение. И я никогда не угрожал ему подготовкой отрицательных заключений от Минэкономразвития. Впрочем, как и положительных заключений. Я не угрожал. Очевидная ложность данных показаний свидетельствует о заведомо ложном оговоре меня».

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По словам Улюкаева, в июле 2016 года Минэкономразвития поступило поручение от Аркадия Дворковича сделать доклад относительно сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». В поручении участие государственной компании Роснефти в этой сделке называлась «нецелесообразным».

«Поручение правительства было вызвано обращением исполнительного директора ПАО "Роснефть" Сечина на имя президента с просьбой включить компанию в участники», — отметил Улюкаев.

Экс-министр отметил, что о нецелесообразности участия Роснефти также заявляло Минэнерго. Высказывалось и Росимущество: ведомство заявляло, что участие государственной компании возможно только при соответствующем разрешающем акте правительства.

«Изучив эти позиции, мы согласились с заключением Росимущества», — рассказывал Улюкаев.

Он признавал, что в начале августа 2016 года заявлял СМИ, что считает Роснефть ненадлежащим покупателем и сделку с ее участием нецелесообразным именно по той причине, что компания контролировалась прямо или косвенно государством.

«И в этом утверждении я был не одинок. Об этом — если почитать прессу того времени — говорили видные члены правительства, вице-премьеры Шувалов, Дворкович, пресс-секретарь президента Песков, помощник президента Белоусов и другие чиновники высокого ранга. Более того, я и сейчас так считаю, что ПАО Роснефть является не надлежащим покупателем и противоречит духу приватизации», — заявил экс-министр.

По словам Улюкаева, лично у него, как у министра, не могло быть полномочий приостановить данную сделку. И он распоряжений приостановить ее никому не давал.

В ходе подготовки доклада и работе по сделке Улюкаев с Сечиным не встречался. Общение было только по деловой переписке. Встретились они уже только в середине октября на саммите БРИКС в Индии в холле отеля.

«Я заметил, что глава ВТБ Костин и Сечин играют в бильярд. Все к ним подходят, здороваются. Я тоже подошел. Сечин был в хорошем настроении. Я сказал: как хорошо, что мы завершаем сделку по «Башнефти»! Со стороны Сечина были сказаны шутливые фразы: «Ты можешь закручивать. Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал. Ты должен хорошо отметить». Сказал, что угостит меня потом вином», — рассказал Улюкаев.

По словам подсудимого, беседа проходила очень быстро, не более 2 минут, «намного меньше, чем я об этом рассказываю». Был ли кто-то из третьих лиц свидетелем этой беседы, Улюкаев точно не помнит.

«Но вряд ли Костин слышал. В холле был шум», — отметил Улюкаев.

После Индии они увиделись с Сечиным только почти через месяц, в середине ноября. Сечин сам связался с секретариатом Улюкаева.

«Он сказал, что есть неисполненные поручения по работе в Гоа, — вспоминал Улюкаев. — Сечин настойчиво приглашал меня в офис, обещая что покажет компанию. Я на следующий день улетал в командировку и был очень занят. Я предложил продолжить разговор в Лиме, куда он тоже летел. Но он настойчиво просил меня приехать в офис. Я согласился на вечер к 17 часам. У входа меня встретил Сечин. Он был одет в темную спортивную куртку и темный свитер. Сразу попросил моего водителя не выходить из машины. После чего отвел меня в сторону, и скороговоркой проговорил, что «не удалось собрать весь объем» (речь шла о работе над поручениями президента — Ред.), показал на сумку, сказал «возьми и пойдем чайку попьем». После чего мы пошли. По дороге он мне сунул ключ, уже не помню, как он мне объяснил это. Я думал, что в сумке коробка с вином, помня, что Сечин обещал мне подарить вино, которое я «никогда в жизни не пробовал». Я отнес сумку к машине, водитель помог мне ее положить в багажник. Потом мы пошли пить чай. Это было какое-то маленькое помещение. Я еще удивился. Как только мы стали обсуждать приватизационную сторону сделки, Сечин начал заканчивать встречу, ссылаясь на свою и на мою занятость. Компанию мне никто так и не показал. Все заняло минут 15. На выходе мне вручили корзинку с колбасой».

По словам Улюкаева, как только они с водителем стали отъезжать из гаражного бокса, их остановили неизвестные, оказавшиеся впоследствии сотрудниками ФСБ.