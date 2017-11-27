РБК: в Совбезе предложили идентифицировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Совет Безопасности России поручил Минкомсвязи и ФСБ разработать систему по идентификации пользователей онлайн-игр по номерам телефонов к 1 июня 2018 года, сообщает РБК.

Власти России обеспокоены тем, что игры можно использовать для общения с террористами.

«В Париже террористы организовывали свои коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки», — говорил в феврале 2016 года глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Дополнительные меры предложены в рамках регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Работа с ОРИ прописана в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

С 1 января 2018 года, согласно поправкам к закону, мессенджеры (как один из видов ОРИ) также будут обязаны идентифицировать пользователей, в частности по номеру мобильного телефона. В документе прописано, что у ФСБ есть право требовать ключи шифрования от переписки пользователей.