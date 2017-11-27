Мосгорсуд признал законным домашний арест директора РАМТ Апфельбаум

Московский городской суд признал законным домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, которая проходит по делу о хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Вместе с тем суд смягчил условия домашнего ареста Апфельбаум — ей разрешили ежедневные прогулки с 12:00 до 14:00. Разрешить прогулки просила защита директора РАМТ. Другое ходатайство защиты — отпустить Апфельбаум под залог в миллион рублей — суд вновь не удовлетворил.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Апфельбаум до 26 декабря. Ее обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следователей, Апфельбаум была в сговоре с руководителями «Седьмой студии». Работая в Минкульте, она якобы помогала им получать бюджетные деньги на культурные проекты, которые те выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали.

Апфельбаум и другие фигуранты дела (кроме бывшего бухгалтера студии Нины Масляевой) свою вину отрицают.

Кроме Апфельбаум и Масляевой, по делу о хищении бюджетных средств проходит режиссер и основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор этой студии Юрий Итин и бывший генпродюсер Алексей Малобродский. Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск.