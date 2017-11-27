Кремль отреагировал на лишение олимпийских медалей словами «победу украсть сложно»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении российской сборной золотых медалей, сообщает Интерфакс.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, принятые решения в МОК подлежат «глубокому, спокойному и трезвому анализу», а России предстоит «настойчиво, энергично» предпринимать меры по защите интересов страны и спортсменов.

Напомним, комиссия МОК лишила российскую сборную, выступавшую на Олимпиаде-2014 года в Сочи, трех золотых медалей и четырех серебреных медалей. Таким образом, в медальном списке по общему числу наград Россия опустилась на второе место, уступив место Норвегии.

Лишение медалей связано с допинговым скандалом. Расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Тогда Международный олимпийский комитет начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года).