Органы опеки не разрешили мужу Юлии Савиновских усыновить отобранных приемных детей

В Екатеринбурге органы опеки отказали Евгению Сокову усыновить двух приемных мальчиков, которых отобрали после того, как его жена Юлия Савинских сделала операцию по удалению молочных желез. Об этом говорится в заключении, которое «Новой газете» предоставил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков.

Отказ в усыновлении органы опеки пояснили тем, что Соков не обладает доходом, который обеспечит детям прожиточный минимум. Такой вывод сделали после изучения информации об официальной зарплате и счете в банке Сокова.

Кроме этого, органы опеки сочли, что Соков не может быть кандидатом в усыновители, потому что «к личности и морально-нравственным качествам лиц, имеющим право быть усыновителями, опекунами предъявляются повышенные требования, чтобы исключить в дальнейшем причинение детям моральных травм».

При этом органы опеки отметили, что Соков проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире, которая находится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Сам он имеет высшее образование, работает заместителем директора в коммерческой фирме и не имеет заболеваний, препятствующих усыновлению.

Бушмаков сообщил «Новой газете», что это решение органов опеки будет обжаловано в суде. В настоящее время мальчики находятся в детском доме. Ранее Znak.com писал, что информацию о детях оперативно опубликовали на сайте «Усыновление в России» для поиска новых родителей.

Напомним, в конце августа органы опеки забрали двух приемных детей, которых воспитывали Евгений Соков и Юлия Савиновских. Тогда семья рассказала, что органы опеки обвинили женщину в «незаконной операции по смене пола».

Савиновских говорила, что речь идет об операцию по удалению молочных желез, которую она сделала из-за неудобств и проблем со здоровьем. Чтобы подготовить себя к этой операции, женщина вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол.

Позднее в министерстве социальной политики Свердловской области объяснили свои действия неким заболеванием женщины. Что это за заболевание, не сообщалось. Кроме этого, в министерстве заявили, что не обнаружили нарушений в работе органов опеки, которые изъяли детей у Савиновских.

У Сокова и Савиновских есть трое родных детей, они опасаются, что органы опеки отнимут и их.