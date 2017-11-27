В Кремле прокомментировали слова Кадырова о его желании покинуть пост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказавшего о мечте покинуть свой пост, сообщает ТАСС.

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что является достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников президента России Владимира Путина. В данном случае, имеет намерение продолжать работать так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил — из этого мы и исходим. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики», — сказал Песков.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Кадыров заявил, что мечтает оставить свой пост и считает, что пришло время для смены руководителя республики.

«Можно сказать, это моя мечта [оставить пост главы республики]. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику, перед Всевышним и руководством государства, перед народом — это очень сложно. Я бы сказал не то, что я устал, не хочу служить. Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской республике», — сказал Кадыров.

Он добавил, что выбор будущего главы Чечни — прерогатива руководства государства и народа. Сейчас, по словам Кадырова, «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».