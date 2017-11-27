Загруженность дорог в центре Москвы выросла до максимума за последние пять лет

В компании «Яндекс» подсчитали, что ситуация с автомобильными пробками внутри Садового кольца самая плохая за прошедшие пять лет, а загруженность улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК) также выросла. Текст исследования опубликован на сайте компании.

«Ситуация на окраинах и в Москве в целом осенью 2017 по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно и остается гораздо лучше, чем в 2013 году», — говорится в исследовании.

В «Яндексе» заявляют, что утренний час пик длится примерно два часа — с 8 до 10, а вечерний — с 17 до 20 часов. По утрам пробки образуются между ТТК и МКАД, а вечером «центр практически полностью встает».

Согласно исследованию, меньше всего пробок бывает по понедельникам, а больше — по четверг. Самым «тяжелым» месяцем для автомобилистов был «необычно снежный декабрь 2014». Тогда светофор Яндекс.Пробок несколько часов подряд показывал 10 баллов, а на МКАД возникла пробка в 61 км.

Эксперты компании подчеркивают, что средняя скорость движения по утрам на МКАД составляет около 37 км/ч, а в вечерний — около 30 км/ч.

«Средняя скорость движения на Садовом в утренний час пик — около 27 километров в час. В течение дня она постоянно снижается, и к шести часам вечера падает до 15 км/час», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в разговоре с РБК руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев заявил, что исследование «Яндекса» не учитывает реконструкционные работы по программе «Моя улица», а также свидетельствует о «повышении привлекательности» центра.

Исследование проводилось на основе данных за 2013-2017 годах о магистралях, улицах, соединяющие разные районы, и важных участках улиц внутри районов, общей протяженностью всего 1240 км.

«Степень загруженности оценивали по замедлению проезда: насколько медленнее машины проезжают отрезок улицы по сравнению с эталонным временем — тем, за которое можно проехать по тому же пути ночью, когда дороги свободны», — поясняют докладчики.

Город был условно разделен на три зоны: Садового кольца, между Садовым и ТТК, между ТТК и МКАД.