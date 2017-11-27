Адвокаты Улюкаева не стали в очередной раз требовать вызова Сечина в суд

Защита экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении крупной взятки, завершила представлять свои доказательства на процессе в Замоскворецком суде Москвы.

Вместе с тем, защита Улюкаева не отказывалась от допроса главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина.

«Понятно, что Сечин не придет. На этом мы завершаем представление нами доказательств», — сообщил суду адвокат Тимофей Гриднев.

Он и другие защитники констатировали, что глава «Роснефти», заявленный свидетелем как со стороны защиты, так и обвинения, сделал все, чтобы не явиться в суд, несмотря на четыре повестки.

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Как отметил Гриднев, защита из «уважения к суду» вынуждена была приступить к допросу своего подзащитного, так и не допросив Сечина. Изначально планировалось первым допросить главного свидетеля, а затем — подсудимого (допрос Улюкаева прошел сегодня).

До этого суд уже четыре раза требовал от Сечина явиться в суд для дачи показаний. Однако глава нефтяной компании не пришел ни на одно заседание, сославшись на плотный рабочий график. В частности, на сегодняшнем заседании адвокат Сечина сообщил, что тот находится в командировке в Риме.

При этом, как ранее сообщал суду адвокат Сечина, этот график будет только увеличиваться и его доверителя не стоит ждать до конца года. Поэтому Сечин не против оглашения его письменных показаний, данных на стадии следствия.

Напомним, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от Сечина в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.