Собчак, «Парнас» и «Открытая Россия» подали заявку на акцию «В защиту Конституции»

Представители оппозиции подали в правительство Москвы заявку на проведение 10 декабря акции «В защиту Конституции», говорится в пресс-релизе партии «Парнас».

В мероприятии планируют участвовать представители журналистки Ксении Собчак, движений «За права человека» и «Открытая Россия», а также представители партий «Парнас», «Гражданская инициатива», «5 декабря» и Комитета протестных действий.

Принять участие в работе оргкомитета пригласили политика Алексея Навального, партию «Яблоко» и Дмитрия Гудкова.

Мероприятие будет посвящено 24-й годовщине Конституции. Организаторы подготовят резолюцию, в которой среди прочего потребуют проведения честных и свободных президентских выборов в марте 2018 года.

Марш планируют провести по Бульварному кольцу и завершить митингом на проспекте Академика Сахарова. Заявленное количество участников акции — десять тысяч человек.

В конце октября «Парнас» предложила Навальному, Собчак и политику Григорию Явлинскому объединиться для выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции.

Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года, 25 декабря она вступила в силу.