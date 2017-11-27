Футбольным судьям ЧМ разрешили отменять матч из-за расистского поведения фанатов

Судьи Чемпионата мира по футболу впервые получили право останавливать и даже отменять матчи, если фанаты проявляют нетерпимость или расистские действия, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Борьба с дискриминацией — один из наших главных приоритетов», — сказал Инфантино в преддверие жеребьевки ЧМ-2018.

Глава ФИФА пояснил, что матч будет прерван до тех пор, пока ситуация на стадионе не стабилизируется, а в случае отмены матча, он будет перенесен на другой день.

Инфантино добавил, что на ЧМ будут уделять особое внимание борьбе с допингом. Он также надеется на то, что спортивные соревнования пройдут без допинговых скандалов, а также на то, что они окажутся «чистыми».

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Глава ФИФА высоко оценил подготовку России к проведению спортивных соревнований. Кроме того, он особо отметил программу «паспорт болельщика».

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Турнир будет длиться почти месяц: с 14 июня по 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.