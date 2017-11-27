СМИ сообщили о госпитализации Олега Табакова

Директора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Первую градскую больницу.

В справочной службе больницы рассказали, что Табаков госпитализирован в 6-е отделение реанимации, о его состоянии можно будет узнать завтра утром.

В пресс-службе МХТ «Коммерсанту» сообщили, что Табаков проходит обычное плановое обследование. В пресс-службе «Табакерки» заявили, сто обследование связано со стоматологией.

Там также добавили, что режиссер поехал в клинику Союза Театральных деятелей для проведения качественного обследования.

26 ноября стало известно, что МХТ имени Чехова отменил показ спектакля «Год, когда я не родился», где главную роль играет Табаков. Постановка была запланирована на 27 ноября. Позже выяснилось, что спектакль отменен по техническим причинам.

В сентябре сообщалось, что Табакову вызвали скорую помощь, однако тогда это объяснили тем, что у режиссера заболел зуб.