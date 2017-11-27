В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к двум годам колонии за возбуждение ненависти к чиновникам

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жителя Кисловодска Владимира Тимошенко к 2 годам колонии строго режима после публикации поста о чиновниках «ВКонтакте». Об этом РБК рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Адвокат уточнил, что Тимошенко признали виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти» (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, Тимошенко в январе 2015 года, отбывая наказание в колонии, надиктовал своей невесте по телефону текст, который попросил опубликовать с его страницы «ВКонтакте». В опубликованной записи шла речь о «ситуации на Украине», «силовом репрессивно-карательном аппарате» России и президенте страны.

Сторона защиты настаивает, что чиновники не могут составлять социальную группу, ссылаясь на правоприменительную практику и методические рекомендации Центра судебных экспертиз при Минюсте. Черкасов заявил, что обжалует приговор.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы возбудили дело против ульяновского активиста Данилы Алферьева по аналогичной статье.

Его обвинили в возбуждении ненависти к «представителям власти, которые в настоящее время руководят Россией» после того, как он на митинге сделал пародию на речь «Евразийского союза молодежи» Андрея Коваленко.

Тогда активист почти дословно повторил речь Коваленко, заменив только упоминание президента Владимира Путина на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и предложив изгонять «пятую колонну» не из «Эха Москвы», как было в оригинале, а из Госдумы.

Спустя год, в начале июня этого года с Алферьева сняли обвинения и прекратили дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК РФ) и призывам к экстремизму (280 УК РФ).