В России во второй раз пройдет благотворительная акция «Щедрый Вторник»

28 ноября в России пройдет международная благотворительная акция «Щедрый Вторник». В этот день люди по всему миру будут помогать детям, старикам, людям с инвалидностью, бездомным животным, городу и двору. О своих поступках они будут рассказывать в социальных сетях и других медиа, используя хэштэг #ЩедрыйВторник.

Акция появилась в 2012 году по инициативе старейшего культурного центра в Нью-Йорке и объединила вокруг себя благотворительные организации разных стран. В настоящее время она проходит более чем в 100 странах мира. Россия в этом году станет ее участником во второй раз.

В Москве самой крупной площадкой, где пройдет акция, станет центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». В течение всего дня можно приходить в центр. Некоммерческие благотворительные организации предложат всем желающим фасовать обеды для бедных, подписывать открытки одиноким пожилым людям, посадить дерево с помощью «лесомата», написать благотворительный диктант и многое другое. Можно будет также принести с собой вещи, которые собирают фонды для своих подопечных.

Подробности акции — на сайте центра «Благосфера».