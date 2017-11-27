Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки на миллион рублей

Структура Росгвардии объявила конкурс на поставку 20 казачьих шашек в подарочных коробках. На сайте госзакупок опубликовано четыре тендера, каждый — на закупку пяти шашек. Начальная цена каждой установлена в 45 тыс. руб., а общая стоимость каждого тендера — в 225 тыс. руб.

В техническом задании сказано, что на шашках должна быть символика «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (сейчас эту должность занимает Виктор Золотов).

Клинок необходимо изготовить из высоколегированной стали, а рукоять — из лучших сортов колхидского орешника, произрастающего в Западном Закавказье.

Ножны должны быть сделаны из дерева и обтянуты мягкой французской кожей. А их комплектующие — покрыты никелем и золотом 999 пробы, в отделке и украшении необходимо использовать гравировку и золочение.

Оплатить закупку шашек предполагается за счет средств федерального бюджета России. Исполнителя контракта выберут в декабре.

Согласно действующим правилам, холодным оружием от имени главы Росгвардии могут быть награждены ее бойцы и сотрудники, а также иные граждане России, которые оказали «содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии».

В сентябре этого года Росгвардия объявила конкурс на поставку 104 пар хрустальных погон общей стоимостью до 582 тыс. рублей. В службе РБК поясняли, что такие погоны — это традиционный памятный подарок высшим офицерам.

«Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — рассказывали в Росгвардии.