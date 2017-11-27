В Зимбабве объявили день рождение Мугабе Национальном днем молодежи

Власти Зимбабве объявили день рождения экс-президента страны Роберта Мугабе государственным праздником под названием Национальный день молодежи; Мугабе в этом году исполнилось 93. Об этом сообщает местное издание The Herald.

Президент родился 21 февраля, сделать этот день праздником правительство еще намеривалось в августе этого года, однако окончательное решение было принято только 24 ноября.

С инициативой выступило молодежное крыло правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Тогда же, 24 ноября, прошла инаугурация нового президента страны — Эммерсона Мнангагвы, который до этого бежал из Зимбабве после отставки с поста вице-президента.

Напомним, отставка Мнангагвы стала причиной захвата военными власти 15 ноября. Спустя шесть дней Мугабе, руководивший страной 37 лет, ушел в отставку.

По словам источника из правящей партии, Мугабе будут выплачивать президентскую зарплату (150 тысяч долларов), а его жене — Грейс Мугабе половину этой суммы.

Бывшему президенту также заплатят 10 млн долларов, предоставят иммунитет для всей семьи и бизнес-активов. Кроме того, расходы на содержание прислуги, охраны и путешествия включат в госбюджет.