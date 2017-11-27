Марсово поле исключили из перечня гайд-парков по просьбе связанных с властями НКО

Марсово поле в Санкт-Петербурге исключили из перечня гайд-парков — мест, где можно собираться без согласования с городской администрацией — по просьбе некоммерческих организаций (НКО), которые связаны с местными властями. Об этом узнала «Команда 29», объединяющая юристов и адвокатов.

По ее данным, большинство этих НКО получают от властей субсидии и заключают с ними контракты, а некоторые их руководители напрямую встроены во властную систему.

Так, «Ассоциацию ветеранов, инвалидов и пенсионеров» в прошлом возглавлял депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов. Организация стабильно получает большие субсидии от городского комитета по соцполитике. В этом году ей выделили более 600 млн рублей, в прошлом — 7,5 млн рублей, в позапрошлом — 10 млн рублей.

«Союз Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга» с 2012 года заключила 36 контрактов на сумму более 34 млн рублей. Сама организация располагается в помещении, которое ей в 2016 году выделила городская администрация в безвозмездную аренду на три года.

Сразу две НКО связаны с муниципалитетом «Дачное» — это «Культурный клуб СПб» и благотворительная общественная организация «Отчизна». У обеих организаций муниципалитет — единственный заказчик. Бывший глава «Культурный клуб СПб» Александр Грогуль сейчас возглавляет избирательную комиссию муниципалитета, а нынешний директор организации Наталья Бызова работает в этом же избиркоме секретарем.

Местное отделение Общественной организации ветеранов, инвалидов и пенсионеров войны стабильно получает субсидии от петербургского комитета по соцполитике. В прошлом году ей выделили 1,1 млн рублей, еще год назад — 900 тыс. рублей.

В августе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко исключил Марсово поле, где традиционно проводили протестные акции оппозиционеры, из перечня гайд-парков. До того, как власти приняли это решение, сторонники политика Алексея Навального дважды провели на Марсовом поле многотысячные протестные акции.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов пояснял, что основной причиной такого решения стали «массовые обращения граждан, которые недовольны проведением митингов на братской могиле». Сам губернатор объяснял, что протестующие «позволили себе скакать по надгробиям». На Марсовом поле располагается мемориал павшим борцам революции.