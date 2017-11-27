Суд Иркутска арестовал на шесть суток сотрудника штаба Навального

Свердловский районный суд арестовал на шесть суток сотрудника иркутского штаба Алексея Навального Захара Сарапулова за организацию закрытой встречи с политиком, передает Интерфакс.

Захара Сарапулова признали виновным в организации несанкционированного митинга 4 ноября. Активист объявил голодовку.

Напомним, ранее суд арестовал координатора иркутского штаба Навального Сергея Беспалова и бизнесмена Дмитрия Толмачева, предоставившего свой торговый центр для встречи. Беспалов получил семь суток, Толмачев — пять. Они уже вышли на свободу.

В местном штабе Навального назвали мероприятие, которое прошло 4 ноября «встречей трудового коллектива с Навальным». По их словам, подобное «не требует согласования». При этом суд признал, что это был несанкционированный митинг.

Напомним, 4 ноября в Иркутске прошла встреча с Алексеем Навальным. Толмачев предоставил для этого задний двор центра торгового центра.