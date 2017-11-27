Правозащитники предложили отменить «закон Димы Яковлева», практику дел по статье 282 УК РФ и еще 19 законов

Законы об иностранных агентах, внесудебной блокировке интернет-сайтов, слежке за пользователями интернета, «Закон Димы Яковлева», статья 282 УК РФ и еще ряд действующих нормативно-правовых актов предложили отменить правозащитники на всероссийском съезде 26 ноября. По итогам мероприятия участники приняли соответствующую резолюцию.

Список этих подготовили активисты проекта «Санация права», а правозащитники инициативу поддержали, рассказал «Новой» исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.

В список законов, подлежащих отмене, по словам Пономарева, попали те правовые акты, которые нарушают Конституцию или права человека.

справка В состав экспертов «Санации права» входят 8 человек. Это бывший исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Ашурков, покинувший Россию и переехавший в Лондон, предприниматель Борис Зимин, юрист Елена Лукьянова, учредитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова, адвокат, публицист Владимир Пастухов, правозащитник, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), правозащитник, публицист Ирина Ясина. Совет рассматривает и анализирует сомнительные нормативные акты на постоянной основе.

«Наша практика — работа как раз по этим законам», — уточнил он. В список, поддержанный участниками съезда, входит 21 закон, либо нормативный акт, либо поправки, принятые в кодексы. В числе последних — предложение отменить расплывчатое, и потому широкое применение «экстремистской» статьи 282 УК РФ, которую активно используют против пользователей лежит в основе большинства дел за посты в соцсетях.

«Применение этой статьи за лайки и репосты в социальных сетях стало уже обыденным явлением. Требуем прекращения практики возбуждения уголовных дел по «экстремистским статьям» в отсутствии действенных призывов к насилию», — отметил Лев Пономарев.

По словам правозащитников, необходимо отменить законы об ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и «о криминализации оскорбления религиозных убеждений и чувств».

«Чувства — вообще не юридическое понятие. К тому же, по Конституции, Россия — светское государство. Следовательно, у нас не должно быть преимущественной защиты одной категории граждан — верующих», — сказал Лев Пономарев.

Напомним, на прошедшем в воскресенье всероссийском съезде правозащитники выступили за расформирование центра «Э» по противодействию экстремизма.

Надежда Кириллова, специально для «Новой»