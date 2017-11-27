В Норвегии за четыре дня грузовые поезда сбили больше сотни северных оленей

В Норвегии за четыре дня грузовые поезда сбили 106 северных оленей, сообщает местное издание NRK. По его данным, большинство животных (65 оленей) погибли 25 ноября, еще 41 олень попал под поезд 22–24 ноября.

Владелец 65 сбитых оленей Оле Хенрик Капфьель заявил, что он «взбешен до головокружения», поскольку предупреждал транспортную компанию о миграции животных, но машинисту поезда не передали, чтобы тот ехал помедленнее.

Режиссер Йон Эрлинг Утси рассказал, что видел сбитых оленей. По его словам, некоторые из них остались живы и лежали в крови вдоль железной дороги, их застрелили.

За последние три года (с 2013 по 2016) в Норвегии сбили свыше двух тысяч оленей. Их владельцы просили власти установить заборы вдоль железной дороги, однако им заявили, что на это нет средств.