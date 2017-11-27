США выступили против россиян в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон против того, чтобы граждане России входили в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе, в случае ее размещения там.

«Контингент должен иметь доступ к украинско-русской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала», — сказал Курт Волкнер.

Миссия должна получить право передвигаться на неподконтрольных Киеву территориях, а также контролировать границу с Россией.

«У миротворцев должна быть возможность выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу», — говорил Волкнер ранее в интервью «Громадскому».

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс и тут же дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову внести проект соответствующей резолюции в Совбез ООН. Глава МИД тогда подчеркнул, что миротворцы должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ.

Позднее, в ноябре, Украина и США согласовали задачи миротворческой миссии на Донбассе.