СК проверит версию ритуального убийства царской семьи

Следственный комитет проведет психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством, передает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК Марину Молодцову.

Для экспертизы будет сформирован совет при участии сотрудников Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, а также работников архивов и священников.

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным», — заявил глава Патриаршьего совета по культуре и наместник Сретенского монастыря в Москве епископ Тихон (Шевкунов) на конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия».

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела о гибели членов царской семьи в сентябре 2015 года. Впервые дело было возбуждено в 1993 году после обнаружения группового захоронения близ Екатеринбурга. В 1998 году оно было закрыто из-за смерти участников расстрела.

В ноябре 2015 года генетическая экспертиза подтвердила подлинность найденных в 2007 году останков царевича Алексея и великой княжны Марии.

Царская семья и ее ближайшее окружение были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Останки членов царской семьи были найдены под Екатеринбургом и затем перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.