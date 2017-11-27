МОК пожизненно дисквалифицировал пятерых российских спортсменов. Среди них — призеры Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты пятерых российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, сообщается на сайте МОК.

«Скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты Олимпиалы-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, их результаты аннулированы», — сказано на сайте комитета.

Таким образом Россия вышла из тройки лидеров медального зачета Олимпиады в Сочи и опустилась на шестую строчку, уступив место Норвегии, Канаде, США, Нидерландам и Германии.

Ранее Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи. МОК дисквадисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

МОК также пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских скелетонистов и двух лыжников.