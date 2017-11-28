Высланный из России польский историк рассказал о своем задержании

Российские спецслужбы дали сутки на то, чтобы уехать из страны польскому историку, профессору краковского Ягеллонского университета Хенрыку Глембоцкому. Об этом сообщает «Коммерсант».

Историк рассказал газете, что его задержали в ночь на субботу по возвращении из Санкт-Петербурга. На Ленинградском вокзале в Москве полицейские передали его сотрудникам ФСБ, которые никаких удостоверений не предоставили и отказались пригласить сотрудников польского консульства. Они вручили ему документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.

Историк отметил, что документ ему вручили, когда все чиновники и дипломаты уже отдыхали. «Если бы документ попал ко мне раньше, польское консульство постаралось бы прояснить ситуацию, а так было уже поздно», — сказал он.

По словам Глембоцкого, задержание для него стало неожиданностью. Он рассказал, что приехал 14 ноября для работы в архивах и для того, чтобы по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбах поляков в СССР в годы Большого террора.

«Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал, в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках „польской операции“ по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков», — сказал он.

Польский историк заверил, что ранее у него никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами. В Россию он впервые приехал в 1993 году.

МИД Польши выразил протест в связи с выдворением из России Глембоцкого. В российском МИДе заявили, что его высылка является ответом на недружественный акт — высылку из Польши профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова.

В Польше российского историка заподозрили в «гибридной войне» и контактах со спецслужбами. Однако ему отказались представить доказательства, заявив об их секретности. Карнаухов изучает «так называемый русофобский дискурс, русофобские представления о России».

По его словам, высылка происходила «как в 1937 году». «Вечером ко мне пришли домой сотрудники польских спецслужб, заковали в наручники, на машине без опознавательных знаков увезли в полицейский участок, где мне пришлось провести ночь в камере с уголовниками», — рассказал он.

У Карнаухова, с его слов, забрали мобильный телефон и отказались связать с посольством. Наутро его депортировали в Россию, несмотря на то что в Польше у него остались личные вещи и архив. Сейчас ученый пытается опротестовать решение польских властей.

Напомним, о высылке польского историка из России Хенрыка Глембоцкого стало известно 27 ноября. Российского ученого Карнаухова выслали в октябре.