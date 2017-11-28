Новая газета

Высланный из России польский историк рассказал о своем задержании

Политика

Российские спецслужбы дали сутки на то, чтобы уехать из страны польскому историку, профессору краковского Ягеллонского университета Хенрыку Глембоцкому. Об этом сообщает «Коммерсант».

Историк рассказал газете, что его задержали в ночь на субботу по возвращении из Санкт-Петербурга. На Ленинградском вокзале в Москве полицейские передали его сотрудникам ФСБ, которые никаких удостоверений не предоставили и отказались пригласить сотрудников польского консульства. Они вручили ему документ, датированный 21 ноября, о необходимости в течение четырех суток покинуть страну.

Историк отметил, что документ ему вручили, когда все чиновники и дипломаты уже отдыхали. «Если бы документ попал ко мне раньше, польское консульство постаралось бы прояснить ситуацию, а так было уже поздно», — сказал он.

По словам Глембоцкого, задержание для него стало неожиданностью. Он рассказал, что приехал 14 ноября для работы в архивах и для того, чтобы по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге прочитать две лекции о судьбах поляков в СССР в годы Большого террора.

«Я не знаю, повлияла ли на решение ФСБ тема моей лекции в Санкт-Петербурге: я рассказывал, в том числе о том, что в годы Великого террора в рамках „польской операции“ по приказу Сталина и Ежова НКВД убило не менее 111 тыс., а по некоторым данным, до 200 тыс. поляков», — сказал он.

Польский историк заверил, что ранее у него никогда не было проблем ни с официальными ведомствами, ни со спецслужбами. В Россию он впервые приехал в 1993 году.

МИД Польши выразил протест в связи с выдворением из России Глембоцкого. В российском МИДе заявили, что его высылка является ответом на недружественный акт — высылку из Польши профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова.

В Польше российского историка заподозрили в «гибридной войне» и контактах со спецслужбами. Однако ему отказались представить доказательства, заявив об их секретности. Карнаухов изучает «так называемый русофобский дискурс, русофобские представления о России».

По его словам, высылка происходила «как в 1937 году». «Вечером ко мне пришли домой сотрудники польских спецслужб, заковали в наручники, на машине без опознавательных знаков увезли в полицейский участок, где мне пришлось провести ночь в камере с уголовниками», — рассказал он.

У Карнаухова, с его слов, забрали мобильный телефон и отказались связать с посольством. Наутро его депортировали в Россию, несмотря на то что в Польше у него остались личные вещи и архив. Сейчас ученый пытается опротестовать решение польских властей.

Напомним, о высылке польского историка из России Хенрыка Глембоцкого стало известно 27 ноября. Российского ученого Карнаухова выслали в октябре.

Теги:
yr, мид рф, дипломатия, россия, польша
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