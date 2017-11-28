Следователи закрыли дело против Владимира Кехмана

Следственный департамент МВД России 21 ноября, на 60-м месяце расследования, прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана и двух его предполагаемых подельников. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, действия топ-менеджеров JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой, обвинявшихся в хищении у банков 20,2 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков давности.

Речь идет о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.

В МВД сочли, что кредиты обвиняемые получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур.

«Ъ» отмечает, что уголовное преследование топ-менеджеров JFC прекратил майор юстиции Дмитрий Гришин, который сменил предыдущего опытного следователя следственного департамента после его ухода на заслуженный отдых.

Гришин не только отменил подписки о невыезде, под которыми все это время находились обвиняемые, но и снял арест на имущество, которое когда-то принадлежало JFC и входившим в группу структурам. Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары в Северной столице, и пилораме в Казани.

Кроме этого, Гришин своим постановлением вернул бывшим фигурантам дела все изъятые у них драгоценности и деньги. В частности, Юлия Захарова получит $90 тыс. которые после изъятия хранились на спецсчете МВД России.

Законность принятого решения майора юстиции Гришина сейчас проверяет Генпрокуратура. По данным «Ъ», надзорное ведомство затребовало к себе для изучения все материалы следствия.

Ранее «Ъ» рассказывал, что некоторые из банков-кредиторов не раз обращались в Генпрокуратуру с жалобами на бездействие следователей МВД, которые неоднократно продлевали срок расследования по этому делу.

Владимир Кехман в 2012 году признали банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. В 2015 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и JFC. По данным «Ъ», в Санкт-Петербурге возбуждено дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) JFC.

До банкротства группа компаний JFC являлась одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию, в частности, она поставляла бананы под торговой маркой BONANZA. Сам Кехман позже возглавил Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета. Бизнесмен всегда отрицал свою вину.