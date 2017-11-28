ВМС Аргентины рассказали о коротком замыкании на пропавшей подлодке

Перед исчезновением аргентинской подлодки «Сан-Хуан» вода вызвала короткое замыкание в ее батарее. Об этом, пишет Associated Press, сообщил представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

По его словам, в один из последних сеансов связи капитан подлодки сообщил, что вода попала в шноркель (устройство забора воздуха для работы двигателя под водой) во время зарядки аккумуляторной батареи и вызвала короткое замыкание. После этого возник «пожар или дым без огня». Позже капитан сообщил, что проблема устранена.

Бальби добавил, что в этом случае экипаж подлодки должен был «изолировать эту батарею и следовать под водой в Мар-дель-Плата, используя другой аккумулятор».

Ранее сообщалось , что одновременно с исчезновением подлодки на юге Атлантического океана был зафиксирован «аномальный, однократный, короткий, сильный, неядерного происхождения взрыв». Пока неясно, имел ли он отношения к подлодке или нет.

По словам Бальби, запаса воздухе на «Сан-Хуане» хватило бы на 7–10 дней при условии, что корабль не всплывал на поверхность и не был поврежден. Однако с экипажем связи нет уже две недели — с 15-го ноября. На борту субмарины находится 44 члена экипажа.