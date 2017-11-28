С космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету

С космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету, сообщает Роскосмос. Пуск ракеты состоялся в 14:41 по местному времени (8:41 мск).

3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА! 🚀 С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017

Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат, спутник «Метеор-М» № 2–1. Комплекс предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации для прогнозов погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с Восточного в первый раз. Ее основное отличие от версии «2.1а» — более мощный двигатель третьей ступени РД-0124, разработанный «Конструкторским бюро химавтоматики».​

Этот запуск стал вторым в истории космодрома. Первый состоялся прошлой весной. Первоначально запуск «Союз-2.1а» планировали 27 апреля прошлого года, но за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме. Ракета успешно стартовала на следующий день. Следующий старт «Союза-2.1а» запланирован с Восточного на 22 декабря этого года.