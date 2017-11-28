В правительстве призвали не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета

Экспертный совет при правительстве разработал заключение на антитабачную концепцию Минздрава, в котором среди прочего призвал не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, назвав подобную идею ведомства «крайне спорной», сообщает РБК.

Эксперты пояснили, что «это может означать, например, запрет субсидирования фильмов о Второй мировой войне или об иных исторических событиях в России и в мире, в том числе научно-популярных и просветительских».

Саму инициативу Минздрава запретить продажу табачной продукции в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. метров в правительстве сочли «дискриминационной» по отношению к среднему и малому бизнесу. В документе эксперты отметили, что «такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства».

«Небольшие розничные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке», — предупредили специалисты.

Кроме этого, они отметили, что подобный запрет в антитабачной концепции Минздрава «ничем не обоснован с экономической точки зрения», поскольку он приведет к резкому снижению рентабельности ларьков, сокращению количества рабочих мест и уменьшению местных доходов.

По данным РБК, 2 ноября правительство вернуло антитабачную концепцию Минздраву на доработку. Источники пояснили, что в проекте отсутствовал «ряд ключевых показателей», в частности, не было оценки эффективности ее реализации.

В июне Минздрав заявил о необходимости прекращения финансирования кинопродукции, в которой демонстрируется табачная продукция. В том же месяце такую же точку зрения высказывала глава министерства Вероника Скворцова.

Мннздрав представил проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» 18 октября. В этот день он был опубликован на сайте ведомства и передан на утверждение в правительство.

Проект разрабатывался в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе против табака, вступившей в силу в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Новый документ должен сменить предыдущий, действовавший в 2010–2015 годах. Им Минздрав планировал запретить вейпы и кальяны в кафе, а также ограничить курение в коммунальных квартирах и личных автомобилях.