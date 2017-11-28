Совбез предложил создать «независимый интернет» для стран БРИКС

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИДу проработать создание на базе БРИКС собственной инфраструктуры интернета для пользователей стран, входящих в блок (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), пишет РБК.

По данным издания, инициатива обсуждалась на заседании Совбеза 26 октября. После этого президент России Владимир Путин поручил ее проработать к 1 августа 2018 года.

Страны БРИКС, как говорится в предложении, должны создать собственную систему «дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS)», которая будет независима от контроля международных организаций и способна обслуживать запросы пользователей стран БРИКС на случай сбоев или целевых воздействий.

На заседании Совбеза отметили, пишет РБК, что «серьезной угрозой безопасности России являются возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению».

В 2014 году Минкомсвязи провело учения по устойчивости российского сегмента интернета в случае отключения от глобальных систем. Тогда дублирующие серверы DNS успешно обеспечили работу Рунета.

В том же году сообщалось , что Европейский союз хочет положить конец монопольному контролю США над интернетом, но также не приемлет идею государственного контроля над всемирной паутиной и ее раздела на национальные и региональные блоки, к чему ведут Россия, Китай и Бразилия.

Россия не раз подчеркивала, что ICANN (организация, которая выдает доменные адреса) де-факто находится под контролем США и призывала БРИКС поддержать инициативу о передаче корпорации под независимое управление. С 2016 года контроль над ICANN перешел от правительства США к некоммерческой организации.