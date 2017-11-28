Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ

Президент России Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который начнется 29 ноября в храме Христа Спасителя.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков в беседе с РИА Новости отметил , что глава государства впервые примет участие в мероприятии.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказывал, что ранее Путин только обращался с приветствием к участникам Архиерейского собора и встречался с архиереями в Кремле.

«Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе», — отмечал он.

Ожидается, что на соборе в этом году обсуждят вопрос о подлинности останков императора Николая II и его семьи, о возможности доступа в интернет в монастырях и о позволительном количестве браков и разводов.

Читайте также СК проверит версию ритуального убийства царской семьи

Архиерейский собор проводится не реже, чем раз в четыре года. В последний раз он был в феврале 2016 года.