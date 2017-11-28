Интерфакс: запущенный с космодрома Восточный спутник до сих пор не вышел на связь

Спутник «Метеор», который должна была доставить ракета «Союз-2.1б», запущенная с космодрома Восточный, спустя два часа не вышел на связь, при запуске могли быть неполадки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, неполадки могли случиться в разгонном блоке «Фрегат». Источник добавил, что спутник должен был отделиться от ракеты-носителя в 9:32 (МСК) и передавать телеметрию, однако никакой информации до сих пор не поступило.

В пресс-службе «Роскосмоса» «Новой газете» отказались прокомментировать информацию о том, что спутник не вышел на связь и возможных неполадках во время запуска ракеты-носителя.

Ранее с космодрома в Амурской области запустили вторую в его истории ракету в 8:41 (МСК). Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат, спутник «Метеор-М».

Комплекс предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации для прогнозов погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

После пуска ракеты в «Роскосмосе» назвали ее отправку успешной, а вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.

Напомним, первый запуск ракеты состоялся прошлой весной. Первоначально запуск «Союз-2.1а» планировали 27 апреля прошлого года, но за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме. Ракета успешно стартовала на следующий день.