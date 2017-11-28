СК обвинил информатора WADA Родченкова в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в России под уголовным преследованием, сам снабжал допинговыми препаратами российских спортсменов и тренеров, утверждается в сообщении Следственного комитета.

По версии СК, Родченков, распространял среди российских спортсменов препараты, достоверные свойства которых им не были известны, и только позднее были установлены как допинг. Кроме того, он, имея удаленный доступ к банку лаборатории, менял результаты тестирования. Позднее Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и обвинил Россию в реализации государственной допинговой программы, сокрыв «результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре», считает следствие.

Также в ведомстве сообщили о получении следствием доказательств уязвимости базы московской антидопинговой лаборатории. По данным ведомства, Родченков имел к ней доступ и после отъезда в США.

Напомним, в России, сбежавший в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 201 УК России). В конце сентября следствие объявило его в международный розыск.

В мае 2016 года The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ. В Кремле назвали «клеветой перебежчика» утверждения Родченкова о допинге.

После этого, в декабре 2016 года, всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами.