Путин подписал введение в России системы tax free

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России с 1 января в полной мере должна заработать система компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам — tax free. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, иностранные граждане, кроме жителей Евразийского экономического союза, смогут вернуть налог на НДС при условии, что за день они потратили не менее 10 тысяч рублей.

Систему tax free в пилотном режиме запустят в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако она не будет распространяться на подакцизные товары, например, алкоголь или сигареты.

Перечень компаний, которые попадут в систему, определит Минпромторг. На данный момент известно, что в пилотном проекте будут участвовать магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Морвокзал в Сочи) и Mercury (ЦУМ, ДЛТ).

Официально система заработает через месяц после публикации закона, при этом до 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, а потом его заменят на автоматизированную систему обмена информации.

Напомним, документ о создании системы tax free в Госдуму внесло правительство в июне 2017 года. До этого СМИ сообщали, что систему планировали запустить до конца 2016 года. Вернуть tax free предлагал и премьер-министр Дмитрий Медведев еще осенью 2014 года.