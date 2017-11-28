Роскомнадзор разработал механизм запрета распространения зарубежных СМИ

Роскомнадзор разработал порядок аннулирования разрешения на распространение зарубежных периодических изданий на территории России. Процедура была разработана для исполнения июльских поправок к закону о СМИ. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета «Коммерсант».

Согласно документу, издание смогут закрыть за нарушение ст. 4 закона о СМИ «злоупотребление свободой СМИ» или нарушение закона о противодействии экстремизму. По данным Роскомнадзора, для запрета распространения издания потребуется меньше месяца.

В частности СМИ могут закрыть за использования их для «разглашения сведений», составляющих гостайну, распространения «порнографии, культа насилия и жестокости», а также «нецензурной брани».

Согласно данным издания, за подобными нарушениями будут следить территориальные органы Роскомнадзора. При этом принимать решения об аннулировании разрешения на распространение издания будет глава ведомства или его заместитель.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать работающие в России иностранные СМИ иноагентами. Ранее закон одобрили Совфед и Госдума.

Совет по правам человека при президенте России заявил о намерении подготовить поправки к этому закону, поскольку видит в нем ряд существенных нарушений.

Ранее Минюст России уже направил уведомления о возможном признании иноагентами редакциям телеканала «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектам «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке, а также татаро-башкирской службе издания.