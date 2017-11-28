Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником «Метеор-М»

Спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный в ночь на вторник с помощью ракеты «Союз-2 б.1», действительно перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе РБ «Фрегат» и КА «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации», — сообщили в госкорпорации.

Напомним, 28 ноября с космодрома в Амурской области запустили вторую в его истории ракету в 8:41 (МСК). Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат. Спутник «Метеор-М» должен был отделиться от ракеты-носителя в 9:32 (МСК) и передавать телеметрию, однако никакой информации до сих пор не поступило.

По словам источников СМИ, неполадки могли случиться в разгонном блоке «Фрегат». Собеседники ТАСС отмечают, что если первое включение маршевого двигателя не произошло, «Метеор-М» мог упасть в океан, если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите.