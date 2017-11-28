СМИ: в детских садах Новосибирска запретили Дедов Морозов

В Новосибирске в ряде детских садов родители предлагают запретить праздники с приглашенным Дедом Морозом. Об этом сообщает РБК.

По словам источника издания, при обсуждении запрета детских праздников с Дедом Морозом родители, в частности, ссылаются на противодействие поборам в муниципальных образовательных учреждениях и даже на борьбу с терроризмом.

В мэрии Новосибирска РБК подтвердили, что в детских садах действительно не разрешают сбор денежных средств на услуги аниматоров в костюмах Дедов Морозов. По словам собеседника издания, теперь, чтобы пригласить актера, необходимо подавать заявление от родительского комитета сада с указанием того, что родители сами решили пригласить аниматора, и готовы оплачивать его услуги добровольно.

Существование запрета изданию также подтвердила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, запрет связан с рекомендациями детских психологов.

«Дети очень малы и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», — отмечает Терешкова.

Ранее об изменении в порядке приглашения аниматоров, в частности Дедов Морозов, на праздники в детских садах сообщали региональные СМИ из Кирова , Казани и Самары .