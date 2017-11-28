Сторона обвинения попросила 13 лет колонии для экс-губернатора Сахалина

Гособвинение попросило суд приговорить бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина к 13 годам колонии строго режима, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Дениса Штундера.

По информации агентства, во время прений в Южно-Сахалинском городском суде, где рассматривают дело Хорошавина, гособвинение также попросило взыскать с экс-губернатора штраф в 500 млн рублей.

Ранее Следственный комитет сообщил, что при обыске у экс-губернатора Сахалина нашли 1 млрд рублей в разных валютах и ручку за 36 млн рублей.

Хорошавин в ходе дачи показаний заявил , что никакого миллиарда «под кроватью и ручки» у него не было. Как считает экс-губернатор, дело против него сделали «на коленке», а приговор уже написан.

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Напомним, Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017-го.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов и советник губернатора Андрей Икрамов. По версии следствия, они получили взятки на 522 миллиона рублей.