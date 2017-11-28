ЕСПЧ признал условия содержания и конвоирования фигурантов «болотного дела» бесчеловечными

Европейский суд по правам человека присудил 10 тысяч евро компенсации фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому. Он рассказал «Новой газете», что в жалобе шла речь о многочисленных нарушениях: незаконном содержании под стражей, пыточных условиях конвоирования и содержания в Мосгорсуде.

Нарушающими права человека были признаны стеклянные «клетки» в зале Мосгорсуда, так называемые «аквариумы».

«К сожалению, Страсбург удовлетворил лишь часть моих требований. Так суд не расценил как пытки то, что мне не предоставлялась требуемая врачами диета и что не были проведены все назначенные медицинские обследования», — рассказал «Новой» Кавказский.

Адвокат Кавказского Сергей Миненков рассказал, что такие жалобы подавали многие другие «болотники». Например, в октябре прошлого года ЕСПЧ признал нарушение прав Ярослава Беловусова, который также был осужден по «болотному делу». Суд признал, что российские власти допустили нарушение статьи 3 (о запрещении пыток), статьи 5 (о праве на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (о праве на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (о свободе собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

«Что касается медицинского обследования: в российских тюрьмах невозможно даже зафиксировать обращение человека к врачу, это какой-то бич системы. В тюрьмах нет компетентных врачей. Априори считается: раз попал в тюрьму, то не должен болеть», — сказал «Новой» Миненков.

Напомним, Николая Кавказского обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). В 2013 году ему заменили содержание под стражей на домашний арест. В декабре 2013 года Кавказского и еще троих фигурантов «болотного дела» — Владимира Акименкова, Марию Баронову и Леонида Ковязина — амнистировали .