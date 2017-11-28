Эксперты от следствия не увидели провокации в действиях Сечина

В речи и действиях главы «Роснефти» Игоря Сечина во время встречи с бывшим министром Алексеем Улюкаевым не было признаков провокации. Об этом сообщил в суде психолог Виктор Кисляков, выступивший соавтором комплексной экспертизы по делу.

«Вопрос специально не исследовался, но если бы увидели признаки провокативного поведения, мы бы это отразили», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что реакции Улюкаева на действия Сечина были «естественными», а разговор между экс-министом и главой «Роснефти» — «неформальным, дружеским».

По словам эксперта, он не мог «залезть в голову» людям на записи и делать какие-то выводы «в реальности». При этом он усмотрел «скрытое понимание» разговаривающими темы разговора.

На прошлой неделе стороны допросили приглашенного защитой специалиста Елену Галяшину, которая занимается судебно-лингвистическими экспертизами. Она проанализировала проводившуюся экспертами следствия Кисляков и Рыженко психолого-лингвистическую экспертизу записей разговоров между Улюкаевым и Сечиным.

Специалист Галяшина пришла к выводу, что в этой экспертизе были допущены нарушения, а эксперты Кисляков и Рыженко из «Южного экспертного центра» вышли за рамки своей компетенции. Она также отметила, что анализ разговоров проводился, несмотря на шумовые помехи на записи. Галяшина заключила, что результаты экспертизы были субъективны и произвольны.

Она рассказала, что, судя по записям, именно Сечин сначала инициировал встречу с Улюкаевам 16 ноября 2016 года, а затем и передачу сумки. По ее мнению, Улюкаев мог не понимать, что лежало в саквояже, который он получил от главы «Роснефти».

Напомним, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от Сечина в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.