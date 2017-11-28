Минфин раскрыл оборонные расходы России до 2020 года

Россия в ближайшие три года потратит 6,8 триллионов рублей из бюджета на расходы в сфере национальной обороны, сообщил замглавы Минфина России Леонид Горнин, передает Интерфакс.

По словам замминистра, в 2018 году на оборону потратят 2 триллиона 271 миллиард рублей, в 2019 году — 2 трлн 228 млрд рублей, в 2020 году — 2 трлн 295 млрд рублей.

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Горнин отметил, что Минфин дополнительно заложил в бюджет 2018 года 23 млрд рублей на оплату коммунальных услуг для вооруженных сил России (ВС РФ), а также на обеспечение ВС горюче-смазочными материалами ( ГСМ) и продовольствием.

Также Минфин «откорректировал» на 62 млрд рублей сумму, выделенную в 2018 году на продовольствие, транспортное обеспечение и содержание объектов инфраструктуры ВС РФ. Также на 14 млрд рублей была скорректирована сумма на выполнение вооруженными силами «отдельных мероприятий».

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Согласно документу , доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 триллионов рублей, в то время как расходы — 16,529 триллионов рублей, дефицит составит — 1,3% ВВП.

В 2019 году доходы запланированы в сумме 15,555 трлн рублей, расходы — 16,374 триллионов рублей, дефицит должен будет составить — 0,8% ВВП.

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В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы — 17,155 трлн рублей, дефицит снова должен составить 0,8% ВВП.