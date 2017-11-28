ЕСПЧ обязал Россию выплатить 60 тысяч евро семье избитого до смерти в УВД

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил семье Дениса Выржиковского, которого до смерти избили в отделении полиции, 60 тысяч евро в качестве компенсации, сообщается на сайте суда.

«Государство несет ответственность за гибель сына заявительницы», — говорится в решении ЕСПЧ.

В Страсбурге пояснили, что профилактика подобных преступлений не возможна без привлечения к ответственности виновных, а национальные суды ни при каких обстоятельствах не должны допускать, чтобы «преступления, связанные с насильственными смертями, оставались безнаказанными».

Напомним, Денис Выржиковский был избит осенью 2010 года. Правоохранители доставили Выржиковского вместе с девушкой в УВД по Московскому району Санкт-Петербурга. В полиции молодых людей удерживали всю ночь, там их били.

Об избиении Выржиковского можно судить по фотографиям, которые успели сделать еще до его гибели в больнице. На следующий день врачи зафиксировали смерть.

В ноябре 2012 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил шестерых теперь уже бывших сотрудников отдела Московского РУВД к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Позднее Санкт-Петербургский городской суд отменил обвинительный приговор и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался выплатить компенсацию морального вреда матери Дениса Выржиковского.

Его мама Татьяна Шмелева обратилась в ЕСПЧ. Однако правительство России отказалось принять меры по защите россиян от пыток в отделах полиции по рекомендации ЕСПЧ.

В письме от Минюста России, которое было направлено в ЕСПЧ, говорилось, что правительство России не рассматривает решения суда в качестве обязательных к исполнению, и вместо этого «выплачивает компенсации пострадавшим от пыток в полиции, фактически, покрывая безнаказанность сотрудников полиции, которые виновны в таких пытках».