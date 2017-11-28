В Кремле пообещали ответить на дисквалификацию спортсменов «всеми возможными средствами»

В Кремле не согласны с решением дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации российских спортсменов за допинг и лишении их медалей зимней Олимпиады-2014 года в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вы знаете наше отношение. Эти решения безосновательны, мы не согласны с такими решениями. Главное — продолжать планомерную деятельность по защите интересов наших спортсменов», — сказал Песков.

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Комиссия МОК занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, ​взятых во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Накануне МОК объявил о дисквалификации пяти российских спортсменов по обвинению в употреблении допинга.

В их числе оказались скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты Олимпиады-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина.

Ранее в ноябре МОК также дисквалисквалифицировал четырех российских скелетонистов, двоих бобслеистов, двоих конькобежцев и двух лыжников.

В результате серии дисквалификаций спортсменов Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи, а позднее даже вышла из тройки лидеров и опустилась на шестую строчку, уступив место Норвегии, Канаде, США, Нидерландам и Германии.