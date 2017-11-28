Правительство не изменило размер пособия по безработице

Минимальная величина пособия по безработице в 2018 году составит 850 рублей, максимальная — 4900 рублей, передает Интерфакс.

Размер пособия по безработице в 2018 году останется без изменений в сравнении с текущем годом.

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 15 по 22 ноября увеличилась на 0,7%, до 719,4 тысячи человек. Количество безработных граждан увеличилось в 61 регионе.

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Наибольший рост наблюдался в Ненецком автономном округе, республиках Бурятия, Крым, Мордовия, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской, Курганской областях, Еврейской автономной области.

Количество вакансий на рынке труда на середину ноября, по данным службы занятости, составляет 1,5 млн единиц.