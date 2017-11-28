В Таджикистане создали пьесу о «богоизбранности» президента Рахмона

Таджикский драматург Абдугаффор Абдуджаббор создал первую в республике театральную пьесу о действующем президенте Эмомали Рахмоне.

По данным портала «Asia-Plus», в пьесе задействованы мифические образы ангела, старика Нура и поэта, которые призваны подтвердить мысль автора о богоизбранности действующего президента страны. Сама пьеса состоит из 15 сцен, которые описывают «становление мира» в Таджикистане с момента распада Советского Союза и до сегодняшних дней. Из реальных действующих лиц в пьесе показан образ первого президента России Бориса Ельцина, а также «группы клеветников и ябед, собравшихся по два-четыре человека в разных углах».

Агентство приводит выдержки из сценария пьесы. «...Ангел обращается к Эмомали Рахмону, извиняясь за вмешательство в ход его мыслей. Председатель же не узнает его и спрашивает, кто он и как он пробрался через охрану прямо в его кабинет. Ангел отвечает, что не видел охраны, на что Рахмон отвечает, что сейчас ему не до шуток. Ангел, в свою очередь, упрекает его в том, что он не узнает его. Он говорит, что только Рахмон видит его, а другим смертным не дано увидеть Ангела. Затем напоминает ему, что он находился рядом с ним с момента рождения. И говорит: «Бог не каждого избирает падишахом!». Далее спрашивает, что председатель намерен делать в первую очередь. Эмомали Рахмон говорит, что нужно выступить с обращением к народу, затем нужно готовиться к заседанию совета, рассмотреть проекты о государственном флаге и гербе, Таможенный кодекс… Эмомали Рахмон признается, что впервые у него такая работа, и естественно, есть некоторая тревога в душе. Затем он делится планами с Ангелом о создании национальной армии и пограничных войск. Затем Эмомали Рахмон просит Ангела показать какое-то чудо, знамение. Ангел говорит, что первым чудом является само избрание его на пост главы государства…», — пишет автор пьесы Абдугаффор Абдуджаббор.

65-летний Эмомали Рахмон является президентом Таджикистана с 1992 года. В стране за это время вырос культ личности Рахмона, который выражается не только в написании песен и пьес про президента, но и на законодательном уровне. Так, за Рахмоном закреплено звание «Лидер нации – основатель мира и национального согласия», которое обязаны перед каждым упоминанием имени полностью писать и произносить все представители СМИ.

В 2015 году ему за счет изменений в Конституции было разрешено баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз, а возраст для вступления в президентскую должность был снижен до 30 лет (в 2020-м году при таком раскладе президентом может стать сын Рахмона Рустам). Наконец, в стране при обращении к президенту принята особая поза – со склоненной головой и с приложенной к груди в области сердца рукой.